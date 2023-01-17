Синяев (Евсигнеев) Герасим Евсигнеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Синяев Евсигней Дмитриев
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Синяева Авдотья Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Синяева Марья Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Синяев Афанасий Герасимов
Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Синяева Анна Герасимова
Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синяева Пелагея Флорова
Смерть
Неизвестно