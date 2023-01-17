Синяев (Евсигнеев) Герасим Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяев (Евсигнеев) Герасим Евсигнеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Синяев Евсигней Дмитриев

Мать: Анисья

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Синяева Авдотья Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Синяева Марья Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Синяев Афанасий Герасимов

Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Синяев Сергей Герасимов

Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Синяева Анна Герасимова

Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Синяев Василий Герасимов

Мать ребёнка: Синяева Пелагея Флорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяева Пелагея Флорова

Смерть
Неизвестно
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