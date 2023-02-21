Синяева Пелагея Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Синяев Афанасий Герасимов
Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Синяева Анна Герасимова
Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно