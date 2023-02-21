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Синяева Пелагея Флорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Синяев Афанасий Герасимов

Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Синяев Сергей Герасимов

Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Синяева Анна Герасимова

Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Синяев Василий Герасимов

Отец ребёнка: Синяев Герасим Евсигнеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синяев Герасим Евсигнеев

Смерть
Неизвестно
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