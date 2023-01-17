Куликов Федор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Федор Моисеевич

Куликов Федор Моисеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

В 8-й ревизии указывается, что на момент последней ревизии было 52 года. 7-я ревизия была в Усть-Катаве в 1816. отсюда следует, что г.р. 1764
Рождение ребёнка
1798

Сын: Куликов Ларион Федорович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Смерть
1825
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close