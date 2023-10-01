Куликова Лукерья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Куликова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Куликова) Аграфена Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Куликова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Куликова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Куликова) Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич
Смерть
Неизвестно