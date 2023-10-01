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Куликова Лукерья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Куликова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Куликов Ларион Федорович

Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Куликова) Аграфена Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Куликова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Куликова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Куликова) Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Моисеевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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