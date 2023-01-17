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Грибоедов Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Хмелита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

02.03.1786

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Грибоедова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Аргамакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Грибоедов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Аргамакова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аргамакова Мария Ивановна

Смерть
02.03.1786
Хмелита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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