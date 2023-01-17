Грибоедов Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти02.03.1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Грибоедова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Аргамакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Грибоедов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Аргамакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1786