село Хмелита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Хмелита

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3152Хмелита, с. вл.при руч. Хмелитке.37252089108Церквей православных 2. Сельское училище.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Вяземский уезд
С. Хмелиты с дер.3Кн. Фед. Ив. Варшавский Граф Паскевич-Эриванский86937237

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Хмелитская волость
131. Хмелито, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 118, волостное правление, 2 церкви православные, часовня, сыров. з. В 10 верстах — церковь православная, богад Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Хмелитская волость
село Хмелито63157662960414561554301021

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Хмелитская волость
209Алексеевка (Хмелита)Владельческая усадьба352107
252ХмелитаСело3523104107Одна церковь, церковно-приходская и земская школы, врачебный пункт, четыре ярмарки: Никольская 9 мая, Казанская 8 июля, Успенская 15 августа и Дмитровская 21 сентября и в Показать все
253ХмелитаВладельческая усадьба35854

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
180126Хмелитасело55°24'00"33°53'00"N-36-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Андрейковское сельское поселение
66605404286с Хмелитасело

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