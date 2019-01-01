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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3152Хмелита, с. вл.при руч. Хмелитке.37252089108Церквей православных 2. Сельское училище.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Вяземский уезд
С. Хмелиты с дер.3Кн. Фед. Ив. Варшавский Граф Паскевич-Эриванский86937237
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
131. Хмелито, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 118, волостное правление, 2 церкви православные, часовня, сыров. з. В 10 верстах — церковь православная, богад Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Хмелито63157662960414561554301021
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
209Алексеевка (Хмелита)Владельческая усадьба352107
252ХмелитаСело3523104107Одна церковь, церковно-приходская и земская школы, врачебный пункт, четыре ярмарки: Никольская 9 мая, Казанская 8 июля, Успенская 15 августа и Дмитровская 21 сентября и в Показать все
253ХмелитаВладельческая усадьба35854
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180126Хмелитасело55°24'00"33°53'00"N-36-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605404286с Хмелитасело