Аргамакова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргамакова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Грибоедова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Грибоедов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Грибоедов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Грибоедов Фёдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибоедов Фёдор Алексеевич

Смерть
После 1798
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