Кокорина Акулина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда Криульского сельского общества, дер. Романовской. 1850 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 3. Л. 435об.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кокорина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович
Ф. 486. Оп. 19. Д. 32. Л. 468об
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Кокорина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кокорин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1850