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Кокорина Акулина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда Криульского сельского общества, дер. Романовской. 1850 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 3. Л. 435об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кокорина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ф. 486. Оп. 19. Д. 32. Л. 468об
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Кокорин Платон Андреевич

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Кокорина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кокорин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Иванович

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1850

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