Колчурина (Китова-Титова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчурина (Китова-Титова) Авдотья

Место рождения

Титовка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

10.07.1835

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Китов Осип Иванович

Мать: не указана

Титовка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Колчурин Петр

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Колчурин Николай

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Колчурина Марья

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Колчурин Сергей

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Колчурина Авдотья

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колчурин Иван

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Орлова Татьяна

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Колчурин Федор

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Халевина Анна

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колчурин Семен

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Колчурина Марфа

Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.07.1835
Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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