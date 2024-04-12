Колчурина (Китова-Титова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти10.07.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Китов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Колчурин Петр
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Колчурин Николай
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Колчурина Марья
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Колчурин Сергей
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Колчурина Авдотья
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Колчурин Иван
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Орлова Татьяна
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Колчурин Федор
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Халевина Анна
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колчурин Семен
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Колчурина Марфа
Отец ребёнка: Колчурин Андрей Иванович
Смерть
10.07.1835