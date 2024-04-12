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Колчурин Андрей Иванович

Место рождения

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Колчурин Иван

Мать: Катерина

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Колчурин Петр

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Колчурин Николай

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Колчурина Марья

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Колчурин Сергей

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Колчурина Авдотья

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колчурин Иван

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Орлова Татьяна

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Колчурин Федор

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Халевина Анна

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колчурин Семен

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Колчурина Марфа

Мать ребёнка: Колчурина Авдотья

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1825
Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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