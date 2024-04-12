Колчурин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Колчурин Иван
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
1774
Сын: Колчурин Петр
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1776
Сын: Колчурин Николай
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Колчурина Марья
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Колчурин Сергей
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Колчурина Авдотья
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Колчурин Иван
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Орлова Татьяна
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Колчурин Федор
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Халевина Анна
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колчурин Семен
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Колчурина Марфа
Мать ребёнка: Колчурина Авдотья
Смерть
1825