Анастасия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1758

Сын: Раструбин Филипп Гаврилов

Отец ребёнка: Раструбин Гавриил Прокофьев

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1762

Сын: Раструбин Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Раструбин Гавриил Прокофьев

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раструбин Гавриил Прокофьев

Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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