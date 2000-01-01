Раструбин Филипп Гаврилов
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения14.11.1758
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1758
Отец: Раструбин Гавриил Прокофьев
Мать: Анастасия Стефанова
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
14.11.1758
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Рождение ребёнка
25.03.1781
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1814
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния