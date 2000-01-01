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Раструбин Филипп Гаврилов

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

14.11.1758

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1758

Отец: Раструбин Гавриил Прокофьев

Мать: Анастасия Стефанова

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
14.11.1758
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Рождение ребёнка
25.03.1781

Сын: Раструбин Яков Филиппов

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1814
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
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