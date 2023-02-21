Раструбин Гавриил Прокофьев
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1718
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Прокофий Трофимов
Мать: не указана
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1758
Сын: Раструбин Филипп Гаврилов
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1762
Сын: Раструбин Никифор Гаврилов
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1816
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния