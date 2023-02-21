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Раструбин Гавриил Прокофьев

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Прокофий Трофимов

Мать: не указана

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1758

Сын: Раструбин Филипп Гаврилов

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1762

Сын: Раструбин Никифор Гаврилов

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1816
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
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