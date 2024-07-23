Лопатина (Поджарова ?) Пелагея Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Поджаров Семён Терентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Гарь
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович
д. Гарь
Смерть
Неизвестно