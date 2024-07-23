Лопатина (Поджарова ?) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Поджарова ?) Пелагея Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Поджаров Семён Терентьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1758

Сын: Лопатин Данил Петрович

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1761

Сын: Лопатин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лопатин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лопатин Пётр Петрович Же

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Лопатин Пётр Денисович

д. Гарь
Смерть
Неизвестно

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