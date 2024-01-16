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Лопатин Алексей Петрович

Место рождения

д. Костылево Ентальской волости

Дата рождения

1775

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Лопатин Пётр Денисович

Мать: Лопатина Пелагея Семёновна

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Лопатина Ксения Ивановна

д. Костылево Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Ксения Ивановна

д. Гарь
Смерть
1848
д. Костылево Ентальской волости
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