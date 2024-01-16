Лопатин Алексей Петрович
Место рожденияд. Костылево Ентальской волости
Дата рождения1775
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Лопатин Пётр Денисович
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Лопатина Ксения Ивановна
д. Костылево Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина Ксения Ивановна
д. Гарь
Смерть
1848
д. Костылево Ентальской волости