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Охонько Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1866

Дочь: Нетреба (Охонько) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1870

Дочь: Кургак (Охонько) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Охонько (Охонько) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1877

Сын: Охонько Павел Иванович

Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.05.1881

Сын: Охонько Александр Иванович

Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1884

Сын: Охонько Степан Иванович

Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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