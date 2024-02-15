Охонько Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1866
Дочь: Нетреба (Охонько) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.06.1870
Дочь: Кургак (Охонько) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Охонько (Охонько) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.07.1877
Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.05.1881
Сын: Охонько Александр Иванович
Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.07.1884
Отец ребёнка: Охонько Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно