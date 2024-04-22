Нетреба (Охонько) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетреба (Охонько) Анна Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.11.1866

Дата смерти

02.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1866

Отец: Охонько Иван Леонтьевич

Мать: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1890

Сын: Нетреба Яков Ильич

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1892

Дочь: Охонько Марфа Ильнична

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: Нетреба Параскева Ильнична

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Нетреба Афанасия Ильнична

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Нетреба Анастасия Ильнична

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Нетреба Алексей Ильич

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1900

Дочь: Нетреба Ирина Ильнична

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1902

Сын: Нетреба Федор Ильич

Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
02.11.1909
Липовый Рог, Чернігівська область
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