Нетреба (Охонько) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.11.1866
Дата смерти02.11.1909
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1866
Отец: Охонько Иван Леонтьевич
Мать: Охонько Ульяна Ивановна
Бракосочетание
28.01.1890
Рождение ребёнка
23.10.1890
Сын: Нетреба Яков Ильич
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
30.08.1892
Дочь: Охонько Марфа Ильнична
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: Нетреба Параскева Ильнична
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Нетреба Афанасия Ильнична
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Нетреба Анастасия Ильнична
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
10.02.1898
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
12.04.1900
Дочь: Нетреба Ирина Ильнична
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Рождение ребёнка
07.02.1902
Сын: Нетреба Федор Ильич
Отец ребёнка: Нетреба Илья Семенович
Смерть
02.11.1909