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Охонько Иван Леонтьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1844

Отец: Охонько Лев Захарович

Мать: Охонько Домникия Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1866

Дочь: Нетреба Анна Ивановна

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1870

Дочь: Кургак Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Охонько Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1877

Сын: Охонько Павел Иванович

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.05.1881

Сын: Охонько Александр Иванович

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1884

Сын: Охонько Степан Иванович

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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