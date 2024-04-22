Охонько Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1844
Отец: Охонько Лев Захарович
Рождение ребёнка
25.11.1866
Дочь: Нетреба Анна Ивановна
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1870
Дочь: Кургак Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Охонько Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1877
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1881
Сын: Охонько Александр Иванович
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1884
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно