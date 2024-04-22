Охонько Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько Александр Иванович

Охонько Александр Иванович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1881

Отец: Охонько Иван Леонтьевич

Мать: Охонько Ульяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1902

Жена: Охонько Параскева Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1908

Дочь: Охонько Мария Александровна

Мать ребёнка: Охонько Параскева Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Охонько Параскева Александровна

Мать ребёнка: Охонько Параскева Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close