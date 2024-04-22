Охонько Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1881
Отец: Охонько Иван Леонтьевич
Мать: Охонько Ульяна Ивановна
Бракосочетание
03.11.1902
Рождение ребёнка
03.04.1908
Дочь: Охонько Мария Александровна
Мать ребёнка: Охонько Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Охонько Параскева Александровна
Мать ребёнка: Охонько Параскева Максимовна
Смерть
Неизвестно