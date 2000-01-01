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Агалаков Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Агалаков Семён Терентьевич

Мать: Агалакова Мария Андреевна

Смерть
1942
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