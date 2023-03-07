Агалаков Семён Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1910
Сын: Агалаков Степан Семёнович
Мать ребёнка: Агалакова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Агалаков Николай Семёнович
Мать ребёнка: Агалакова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багина Антонина Семёновна
Мать ребёнка: Агалакова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно