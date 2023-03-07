Агалаков Семён Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агалаков Семён Терентьевич

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Место рождения

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1910

Сын: Агалаков Степан Семёнович

Мать ребёнка: Агалакова Мария Андреевна

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Агалаков Николай Семёнович

Мать ребёнка: Агалакова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багина Антонина Семёновна

Мать ребёнка: Агалакова Мария Андреевна

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агалакова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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