Агалакова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгалакова Мария Андреевна

Агалакова Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1910

Сын: Агалаков Степан Семёнович

Отец ребёнка: Агалаков Семён Терентьевич

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Агалаков Николай Семёнович

Отец ребёнка: Агалаков Семён Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багина Антонина Семёновна

Отец ребёнка: Агалаков Семён Терентьевич

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агалаков Семён Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close