Агалакова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1910
Сын: Агалаков Степан Семёнович
Отец ребёнка: Агалаков Семён Терентьевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Агалаков Николай Семёнович
Отец ребёнка: Агалаков Семён Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багина Антонина Семёновна
Отец ребёнка: Агалаков Семён Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно