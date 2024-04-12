Прийменко Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
30.10.1883
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Прийменко Терентий Семенович
Отец ребёнка: Прийменко Семен Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1887
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Прийменко Семен Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1889
Сын: Прийменко Григорий Семенович
Отец ребёнка: Прийменко Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Максим Семенович
Отец ребёнка: Прийменко Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно