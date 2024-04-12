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Прийменко Семен Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Прийменко Михаил

Мать: ?

Бракосочетание
30.10.1883

Жена: Прийменко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Прийменко Терентий Семенович

Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.10.1887

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.11.1889

Сын: Прийменко Григорий Семенович

Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Максим Семенович

Мать ребёнка: Прийменко Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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