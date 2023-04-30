Василиса Васильева
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Василий Парфёнов
Мать: Зеновия Власова
Место жительства
1755
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1773
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
24.03.1774 ст.
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно