Василиса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Васильева

Василиса Васильева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Василий Парфёнов

Мать: Зеновия Власова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1755
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1773

Муж: Иван Алексеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1774 ст.

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.