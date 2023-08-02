Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти25.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1863
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Палей (Пелешко) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: (Пелешко) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: (Пелешко) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.10.1879
Дочь: (Пелешко) Параскева Григориева
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пелешко Севастьян Григориев
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пелешко Пелагея Григориева
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич
Смерть
25.04.1893