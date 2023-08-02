Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1844

Дата смерти

25.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1863

Муж: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Палей (Пелешко) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: (Пелешко) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: (Пелешко) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.10.1879

Дочь: (Пелешко) Параскева Григориева

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Пелешко Севастьян Григориев

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пелешко Пелагея Григориева

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пелешко Никита Григориев

Отец ребёнка: Пелешко Григорий Леонтьевич

Смерть
25.04.1893

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