Палей (Пелешко) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
19.10.1888
Рождение ребёнка
28.04.1889
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович
Рождение ребёнка
26.06.1892
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович
Рождение ребёнка
10.11.1896
Сын: Палей Иван Петрович
Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович
Рождение ребёнка
17.02.1900
Сын: Палько / Палей / Александр Петрович
Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович
Смерть
Неизвестно