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Палей (Пелешко) Мария Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Пелешко Григорий Леонтьевич

Мать: Пелешко Дарья Иосифовна

Бракосочетание
19.10.1888

Муж: Палей Петр Никифорович

Рождение ребёнка
28.04.1889

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович

Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович

Рождение ребёнка
26.06.1892

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович

Рождение ребёнка
10.11.1896

Сын: Палей Иван Петрович

Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович

Рождение ребёнка
17.02.1900

Сын: Палько / Палей / Александр Петрович

Отец ребёнка: Палей Петр Никифорович

Смерть
Неизвестно