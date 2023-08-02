Пелешко Григорий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения?.04.1844
Дата смерти28.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1844
Бракосочетание
13.01.1863
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Палей (Пелешко) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: (Пелешко) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: (Пелешко) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
27.10.1879
Дочь: (Пелешко) Параскева Григориева
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пелешко Севастьян Григориев
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пелешко Пелагея Григориева
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: (Пелешко) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пелешко (Монцева) Марфа Васильевна
Смерть
28.03.1922
Бракосочетание
06.11.1994