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Пелешко Григорий Леонтьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

?.04.1844

Дата смерти

28.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1844

Отец: Пелешко Леонтий Иванович

Мать: Пелешко Александра Иосифовна

Бракосочетание
13.01.1863

Жена: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Палей (Пелешко) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: (Пелешко) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: (Пелешко) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
27.10.1879

Дочь: (Пелешко) Параскева Григориева

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Пелешко Севастьян Григориев

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пелешко Пелагея Григориева

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пелешко Никита Григориев

Мать ребёнка: Пелешко (Андрушенкова) Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: (Пелешко) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пелешко (Монцева) Марфа Васильевна

Смерть
28.03.1922
Бракосочетание
06.11.1994

Жена: Пелешко (Монцева) Марфа Васильевна

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