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Резниченко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984

Отец: Резниченко Андрей Анатольевич

Мать: Гафарова Райса Фаварисовна

Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старук Наталья Александровна

Рождение ребёнка
11.08.2011

Сын: Резниченко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Старук Наталья Александровна

г.Крымск,Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.2019

Сын: Резниченко Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Старук Наталья Александровна

г.Крымск,Краснодарский край

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