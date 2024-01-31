Резниченко Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984
Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2011
Сын: Резниченко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Старук Наталья Александровна
г.Крымск,Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.2019
Сын: Резниченко Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Старук Наталья Александровна
г.Крымск,Краснодарский край