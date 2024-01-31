Резниченко Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
18.02.1984
Сын: Резниченко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Гафарова Райса Фаварисовна
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
28.12.1986
Сын: Резниченко Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Гафарова Райса Фаварисовна
Казахстан,г.Карагандар.д №3
Бракосочетание
Неизвестно