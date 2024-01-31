Резниченко Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958

Отец: Таламбудце Анатолий Филлипович

Мать: Резниченко Мария Петровна

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
18.02.1984

Сын: Резниченко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Гафарова Райса Фаварисовна

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
28.12.1986

Сын: Резниченко Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Гафарова Райса Фаварисовна

Казахстан,г.Карагандар.д №3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафарова Райса Фаварисовна

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