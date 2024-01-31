Старук Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2011
Сын: Резниченко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Резниченко Дмитрий Андреевич
г.Крымск,Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.2019
Сын: Резниченко Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Резниченко Дмитрий Андреевич
г.Крымск,Краснодарский край