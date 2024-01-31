Старук Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старук Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резниченко Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
11.08.2011

Сын: Резниченко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Резниченко Дмитрий Андреевич

г.Крымск,Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.2019

Сын: Резниченко Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Резниченко Дмитрий Андреевич

г.Крымск,Краснодарский край

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