Складнев Алексей Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1875
Рождение ребёнка
04.01.1877
Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1878
Сын: Складнев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1880
Сын: Складнев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1882
Сын: Складнев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна