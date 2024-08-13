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Складнев Алексей Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Складнев Артем Афанасьевич

Мать: Складнева (Кошкина) Марина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1875

Жена: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1877

Сын: Складнев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1878

Сын: Складнев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1880

Сын: Складнев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1882

Сын: Складнев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна

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