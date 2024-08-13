Складнева (Кошкина) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти17.03.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Складнев Алексей Артемович
Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Складнев Кузьма Артемович
Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.05.1863
Сын: Складнев Николай Артемович
Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.04.1866
Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич
Смерть
17.03.1890
Похороны
18.03.1890