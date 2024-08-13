Складнева (Кошкина) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Складнева (Кошкина) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

17.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кошкин Василий Тихонович

Мать: Кошкина (Кошкина) Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853

Сын: Складнев Алексей Артемович

Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Складнев Кузьма Артемович

Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.05.1863

Сын: Складнев Николай Артемович

Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.04.1866

Сын: Складнев Семен Артемович

Отец ребёнка: Складнев Артем Афанасьевич

Смерть
17.03.1890
Похороны
18.03.1890

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