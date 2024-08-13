Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1875
Рождение ребёнка
04.01.1877
Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович
Рождение ребёнка
17.09.1878
Сын: Складнев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович
Рождение ребёнка
10.10.1880
Сын: Складнев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович
Рождение ребёнка
28.09.1882
Сын: Складнев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович
Смерть
07.01.1885
Похороны
08.01.1885