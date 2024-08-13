Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Складнева (Канатова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1875

Муж: Складнев Алексей Артемович

Рождение ребёнка
04.01.1877

Сын: Складнев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович

Рождение ребёнка
17.09.1878

Сын: Складнев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович

Рождение ребёнка
10.10.1880

Сын: Складнев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович

Рождение ребёнка
28.09.1882

Сын: Складнев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Складнев Алексей Артемович

Смерть
07.01.1885
Похороны
08.01.1885

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