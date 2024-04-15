Колотова Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Кириллович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Яков Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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