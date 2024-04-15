Колотова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Яков Кириллович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Яков Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно