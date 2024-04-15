Колотов Яков Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Колотов Кирилл Кузьмич
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Степанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
При Штурме города Конигсберг тов.Колотов в районе трамвайного парка своим минаметным огнем уничтожил один крупно-колиберный пулемет противника с их расчетом | В боях за овладение железнодорожной станц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно