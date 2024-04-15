Колотов Яков Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Яков Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Колотов Кирилл Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Степанида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Степанида Григорьевна

Награда
Неизвестно
При Штурме города Конигсберг тов.Колотов в районе трамвайного парка своим минаметным огнем уничтожил один крупно-колиберный пулемет противника с их расчетом | В боях за овладение железнодорожной станц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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