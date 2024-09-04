Степанов Вукол
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Яковлев Степан
Мать: Тарасова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Ирина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Вуколова Евдокия
Мать ребёнка: Никифорова Ирина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Вуколов Степан
Мать ребёнка: Никифорова Ирина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вуколова Матрена
Мать ребёнка: Никифорова Ирина
Смерть
После 1849