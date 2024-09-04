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Степанов Вукол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1849

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Яковлев Степан

Мать: Тарасова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ирина

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Вуколова Евдокия

Мать ребёнка: Никифорова Ирина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Вуколов Степан

Мать ребёнка: Никифорова Ирина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вуколова Матрена

Мать ребёнка: Никифорова Ирина

Смерть
После 1849

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