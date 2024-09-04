Никифорова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Вукол

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Вуколова Евдокия

Отец ребёнка: Степанов Вукол

Рождение ребёнка
1823

Сын: Вуколов Степан

Отец ребёнка: Степанов Вукол

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вуколова Матрена

Отец ребёнка: Степанов Вукол

Смерть
После 1827

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