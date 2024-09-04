Никифорова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Вукол
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Вуколова Евдокия
Отец ребёнка: Степанов Вукол
Рождение ребёнка
1823
Сын: Вуколов Степан
Отец ребёнка: Степанов Вукол
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вуколова Матрена
Отец ребёнка: Степанов Вукол
Смерть
После 1827