Салеенко Наум Федоров 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салеенко Наум Федоров

Место рождения

Кобыляки, Черкаська область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Салеенко Федор Тимофеев

Мать: Салеенко (Евко) Татьяна

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салий Диомид Наумов

Мать ребёнка: Ефимия Павлоаа

Кобыляки, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Павлоаа

Рождение ребёнка
1820

Сын: Салиенко Иван Наумов

Мать ребёнка: Ефимия Павлоаа

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Салий (Салий) Христина Наумова

Мать ребёнка: Ефимия Павлоаа

Кобыляки, Черкаська область
Смерть
1872

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