Салеенко Наум Федоров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1872
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Салеенко Федор Тимофеев
Мать: Салеенко (Евко) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салий Диомид Наумов
Мать ребёнка: Ефимия Павлоаа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Павлоаа
Рождение ребёнка
1820
Сын: Салиенко Иван Наумов
Мать ребёнка: Ефимия Павлоаа
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Салий (Салий) Христина Наумова
Мать ребёнка: Ефимия Павлоаа
Смерть
1872