Салий Диомид Наумов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Салий Диомид Наумов

Место рождения

Кобыляки, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салеенко Наум Федоров

Мать: Ефимия Павлоаа

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Салий Василий Диомидов

Мать ребёнка: Салий Иулиания Терентьева

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Салий Марк Диомидов

Мать ребёнка: Салий Иулиания Терентьева

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Салий Константин Диомидов

Мать ребёнка: Салий Иулиания Терентьева

Кобыляки, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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