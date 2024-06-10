Салий Диомид Наумов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салеенко Наум Федоров
Мать: Ефимия Павлоаа
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Салий Иулиания Терентьева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Салий Марк Диомидов
Мать ребёнка: Салий Иулиания Терентьева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Салий Константин Диомидов
Мать ребёнка: Салий Иулиания Терентьева
Смерть
Неизвестно