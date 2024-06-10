Салеенко Федор Тимофеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Салеенко Федор Тимофеев

Место рождения

Кобеляки, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салей Тимофей

Мать: ?

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Салеенко Трофим Федоров

Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров

Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Салеенко Наум Федоров

Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Салеенко Григорий Федоров

Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Салеенко Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна

Кобыляки, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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