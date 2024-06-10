Салеенко Федор Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салей Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров
Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Салеенко Григорий Федоров
Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Салеенко (Евко) Татьяна
Смерть
Неизвестно