Салеенко (Евко) Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Салеенко (Евко) Татьяна

Место рождения

Кобеляки, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Салеенко Трофим Федоров

Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров

Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Салеенко Наум Федоров

Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Салеенко Григорий Федоров

Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев

Кобыляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Салеенко Иоанн Феодоров

Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев

Кобыляки, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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