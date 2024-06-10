Салеенко (Евко) Татьяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров
Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Салеенко Григорий Федоров
Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Салеенко Федор Тимофеев
Смерть
Неизвестно