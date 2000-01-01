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Илья Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Карп Данилов Карпунка Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Влас Ильин

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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