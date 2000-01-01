Илья Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Карп Данилов Карпунка Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Влас Ильин
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ефимова
Смерть
Неизвестно