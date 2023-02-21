Марья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Карпов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Влас Ильин
Отец ребёнка: Илья Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Илья Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Илья Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Карпов
Смерть
Неизвестно