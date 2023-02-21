Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Ефимова

Марья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Карпов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Влас Ильин

Отец ребёнка: Илья Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Илья Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Илья Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Карпов

Смерть
Неизвестно
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