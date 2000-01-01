Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ильин

Иван Ильин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Илья Карпов

Мать: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гарврила Иванов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Трофимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close