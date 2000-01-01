Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Илья Карпов
Мать: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гарврила Иванов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Трофимова
Смерть
Неизвестно