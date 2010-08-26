Белозеров Валерий Феодосиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Валерий Феодосиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1939

Дата смерти

26.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белозерова Галина Степановна

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белозерова Галина Степановна

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Галина Степановна

Смерть
26.08.2010
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