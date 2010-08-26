Белозеров Валерий Феодосиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1939
Дата смерти26.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белозерова Галина Степановна
Рождение ребёнка
21.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белозерова Галина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2010