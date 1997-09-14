Белозерова (Агалакова) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1936
Дата смерти14.09.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936
Рождение ребёнка
04.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Валерий Феодосиевич
Рождение ребёнка
21.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Валерий Феодосиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1997