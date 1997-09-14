Белозерова (Агалакова) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозерова (Агалакова) Галина Степановна

Белозерова (Агалакова) Галина Степановна

avatar

Место рождения

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.11.1936

Дата смерти

14.09.1997

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936

Отец: Агалаков Степан Семёнович

Мать: Агалакова Паросковья Ивановна

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Валерий Феодосиевич

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Валерий Феодосиевич

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Валерий Феодосиевич

Смерть
14.09.1997
Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close