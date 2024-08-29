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Чудновец Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Самон Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1856

Дочь: (Чудновец) Параскева Самоновна

Отец ребёнка: Чудновец Самон Михайлович

ГАЗО, Ф - 246-1-157. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1856г., лист-760, запись-58.
Рождение ребёнка
13.04.1859

Дочь: (Чудновец) Ирина Самсоновна

Отец ребёнка: Чудновец Самон Михайлович

ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1859г., лист-729, запись-41.

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