Чудновец Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1856
Дочь: (Чудновец) Параскева Самоновна
Отец ребёнка: Чудновец Самон Михайлович
ГАЗО, Ф - 246-1-157. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1856г., лист-760, запись-58.
Рождение ребёнка
13.04.1859
Дочь: (Чудновец) Ирина Самсоновна
Отец ребёнка: Чудновец Самон Михайлович
ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1859г., лист-729, запись-41.