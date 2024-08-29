Чудновец Самон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1856
Дочь: (Чудновец) Параскева Самоновна
Мать ребёнка: Чудновец Евдокия Сидоровна
ГАЗО, Ф - 246-1-157. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1856г., лист-760, запись-58.
Рождение ребёнка
13.04.1859
Дочь: (Чудновец) Ирина Самсоновна
Мать ребёнка: Чудновец Евдокия Сидоровна
ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1859г., лист-729, запись-41.
Смерть
Неизвестно