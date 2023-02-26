Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
30.01.1906
Дочь: Мария 1-я
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
15.01.1908
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Мария -я
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Ефросиния ст
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария 3-я
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
27.03.1913
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
27.04.1915
Сын: Иоанн Романов
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Ефросиния Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Митрофанов
Смерть
Неизвестно