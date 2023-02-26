Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1906

Дочь: Мария 1-я

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1908

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Мария -я

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Ефросиния ст

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария 3-я

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1915

Сын: Иоанн Романов

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Ефросиния Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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